T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/656 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/656 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Satılacak taşınmaz : Bursa Nilüfer Kayapa/Çamlık 6312 ada 9 parsel A Blok, 4. Normal ve Çatı Katı, 10 nolu dubleks meskendir. Taşınmaz ayrık nizam A ve B bloktan oluşan çevre düzeni ve peyzajı tamamlanmış, otoparkı mevcut olan sitenin A bloğundadır. Bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir bodrum+zemin+4 normal+çatı kat olmak üzere toplam 6 katlıdır. Bodrum katta ticari amaçlı dükkan ve mesken amaçlı daire ile zemin ve normal katında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcuttur, asansör vardır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı alüminyum doğramalı ve çelik kapılıdır. Taşınmaz bina girişinin sağ üst kısmında yer almaktadır. Dubleks dairenin mimari projesine göre giriş katı antre, hol+merdiven, 2 oda, salon, mutfak, banyo ve 2 balkondan; çatı katı hol, 3 oda, banyo, duş, kiler ve 2 terastan müteşekkildir. Dubleks dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, antre, hol+merdiven ve mutfağın zemini granit, salon ve odaların zemini laminant parke kaplı olup salonun tavanında alçıpan havuz detayları bulunmaktadır. Oda kapıları amerikan paneldir , pencereleri antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta ankastre alt üst dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Balkonların ve terasların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, duş) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, asma klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Taşınmazın çatı katına hol+merdivende yer alan basamakları mermer kaplı merdiven ile ulaşılmaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Balkonlarında cam balkon sistemi vardır çatı katındaki kiler bölümünde mutfak kısmı da mevcuttur. Taşınmaz Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 194,92 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 291,19 m² olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 50.Sokak yer almakta olup Nasrettin Hoca Bulvarına 250 m, Karşıbağlar Cad. 275 m, Atlıçayır Bulvarına 690 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 19,77 km uzaklıktadır

Adresi : 30 Ağustos Zafer (Mahalli) Mah., 50 Sok, No:13 Karnur Gözde Sitesi A Blok K:4 D:10 Nilüfer / BURSA

Ana Taş. Yüz ölçümü : 2.722,99 m², Arsa Payı: 301/4396,Kıymeti: 7.850.000,00 TL,KDV Oranı : %20

Hisse: 1/1,İmar Durumu: Kayapa Çamlık Mah., 6312 Ada 9 Parsel 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplukonut Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında "konut alanında" kalmaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olan yerlerden değildir. Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 13/04/2020, ... KM neçevrilmiştir. 06/08/2021 ,AT KM ne çevrilmiştir. 06/08/2021, Türkiye Garanti Bankası Lehine İpotek. 19/11/2024 Tarih, F.B.K Süre, 15.000.000 TL bedel, 1 derece

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 12:21 / Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:21

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/06/2026 - 12:21 / Bitiş Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 12:21

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.