T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/32 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapuda, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 1036 Ada, 5 Parsel, 5. Kat 61 Numaralı Nolu Bağımsız Bölüm sayılı Daire Nitelikli Taşınmazdır.

Satışa konu borçluya ait taşınmaz tek bloktan oluşan ayrık nizam inşa edilmiş, çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış, yüzme havuzu ile kapalı otoparkı mevcut olan bir binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup toplam 11 kattan oluşmaktadır. Binanın giriş katında ticari, normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, bir kısmı alüminyum kompozit panel kaplı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı alüminyum doğramalı ve camlıdır.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Dairenin ön kısmı 302. Sokağa cephelidir. Daire mimari projesine göre antre, oda, salon, mutfak nişi, banyo, duş ve balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfak nişinde alt üst dolap mevcuttur. Balkonun zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, duş) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, asma klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Dairenin ısıtması doğalgazlıdır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Nilüfer Tapu Müdürlüğündeki web tapu sisteminde yer alan kat irtifakına esas mimari projesindeki mahal listesine göre brüt alanı 78,00 m²'dir. Genellikle mesken amaçlı kullanılan ayrık nizam 6-7 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde 303. Sokağa cephe, Uğur Mumcu Bulvarına 90 m, Ertuğrul/Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonuna ise 330 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 12,80 km uzaklıkta bulunmaktadır. Belediye kayıtlarına göre ruhsat tarihi 09.12.2011 tarihidir.



Adresi : Altınşehir Mahallesi., 303. Sok, No:2, La Luna Life Residance, K:5 D:61 Nilüfer/Bursa

Yüzölçümü : 78m² (Brüt Alanıdır)

Arsa Payı : 346/36072

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı1 / 1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamındadır.

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydında Yönetim Planı ve kat mülkiyetine geçildiğine dair şerhler vardır. Herhangi bir intifa veya irtifak hakkı kaydı yoktur.



Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2025 - 10:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2025 - 10:30

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 10:30 - Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.