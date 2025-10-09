T.C. BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/203 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/203 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Alaaddin Mahallesi 4749 Ada 4 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Ev" olan 424,96 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Alaaddin Mahallesi Tahtalı Sokak No:21 Osmangazi/BURSA adresindedir. Keşif günü binanın içerisine girilememiş olup Sulh Hukuk Mahkemesindeki bilirkişi raporu ve keşif günü yaptığımız gözlemlere göre parsel üzerinde yarı kargir ve ahşap inşaat tarzında tek katlı yapı bulunmaktadır. Yapının dış cephesi boyalı, üzeri kiremit ile örtülü ahşap çatılı yaklaşık 45-50 yıllık terk edilmiş durumda olan yer yer çatısı çökmüş harap ve viran halde bir yapıdır. Yapının inşaat alanı 70,39 m2 dir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Alaaddin Mahallesi 4749 Ada 4 Parsel Yüzölçümü: 424,96 m2 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 173 m² inşaat taban alanlı 3 kat konut alanında ve yolda kalmaktadır. Kıymeti : 7.890.013,80 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler:3.derece Arkeolojik Sit Alanında Kalmaktadır. Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 22/01/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati: 29/01/2026 - 10:02

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2026 - 10:02

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.