T.C. BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/229 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/229 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Muradiye Mahallesi 4764 Ada 82 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçeli Ev" olan 96,11 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Muradiye Mahallesi Beşikçiler Caddesi No:18 Osmangazi/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Bodrum Kat + Zemin Kat + 1. Kat + Çatı Katından oluşmak üzere 4 katlı bina bulunmaktadır. Bina içi merdivenler dökme mozaik kaplama kiremit örtülü ahşap çatılı 50-60 yıllıktır. Binanın Bodrum Katı hol, 2 oda, mutfak ve banyo-WC bölümlerinden oluşmaktadır. Bodrum Katın inşaat alanı 71,94 m2 olup yıpranma oranı % 60 alınmıştır. Binanın Zemin Katı hol, 2 oda, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 71,94 m2 olup yıpranma oranı % 50 alınmıştır. Binanın 1. Katı hol, 2 oda, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. 1. Katın Katın inşaat alanı 71,94 m2 olup yıpranma oranı % 50 alınmıştır. Binanın Çatı Katı hol, oda, salon, girişte holde mutfak, banyo, tuvalet ve teras balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma soba ile sağlanmaktadır. Çatı Katın Katın inşaat alanı 50,00 m2 olup yıpranma oranı % 50 alınmıştır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Muradiye Mahallesi 4764 Ada 82 Parsel Yüzölçümü : 96,11 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kentsel Sit Alanı ve Kentsel Tasarım (bir kısmı) Alanı sınırları içinde Kıymeti : 5.171.331,20 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Üzerindeki bina yola 4,25 m2 tecavüzlüdür.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2025 - 11:12 Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2025 - 11:12

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/12/2025 - 11:12 Bitiş Tarih ve Saati: 05/01/2026 - 11:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.