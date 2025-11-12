T.C. BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BURSASULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/85 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/85 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :Satışa konu Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ataevler Mahallesi, 1408 Ada, 3 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 15 507,39 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kain kat irtifakı tesis edilmiş, 3100/1658880 arsa paylı, H Blok, 4.Kattaki, 22 bağımsız bölüm numaralı, mesken vasıflı taşınmaz, Ataevler Mahallesi, Ata Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi ve Cihan Sokağa cepheli, Çelebi GroupÇelebi Nova Sitesindeki, H Blok, 4. Kattaki 22 nolu dairedir.Dava konusu 22 nolu dairenin üzerinde bulunduğu bina, bodrum kat + zemin kat + 10 normal kat + çatı katlı betonarme karkas tarzda inşa edilmiştir. 2 asansörü ile yangın merdiveni vardır. Sitenin giriş kapısında güvenlik vardır. Bodrum kat otoparktır. Her katta 4 adet normal daire vardır. Dava konusu binanın, yaklaşık 2-3 yıllık olduğu kanaatindeyiz. Dava konusu H Blok, 22 nolu dairenin üzerinde bulunduğu site, Residence tarzında inşa edilmiştir. Ortak bay bayan kapalı yüzme havuzu, çocuk parkı, spor salonu, halı saha vardır. Satışı istenen 22 bağımsız bölüm numaralı daireantre, gece holü, salon, 3 oda, mutfak, ortak banyo-tuvalet, ebeveyn banyosu, 2 adet balkondan ibaret olup,yaklaşık 135 m2 bürüt alana sahip olduğu görülmüştür. Tapu senedine göre net 135,50 m2, brüt 180,15 m2 olduğu yazmaktadır. Buradaki brüt alanın, ortak alanları (kapalı otopark, ortak bay bayan kapalı yüzme havuzu, çocuk parkı, spor salonu, halı saha) kapsadığı kanaatindeyiz. Elektrik ve suyu mevcut olup, doğal gaz kombi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Dava konusu taşınmaz Bursa şehir merkezine yaklaşık 10-11 km mesafede Ataevler Mahallesindedir. Dava konusu taşınmaza özel araçlar ve toplu taşıma araçları ile ve ulaşım sağlanmaktadır.Dava konusu taşınmaz, Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi :Bursa İli Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi 1408 Ada 3 Parsel H Blok Kat 4 Bb:22 Yüzölçümü : 15.507,39 m2 Arsa Payı : 3100/1658880 İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Ataevler Mevzii İmar Planında ticaret + konut ( TİCK ) alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir. Kıymeti : 8.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:05

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:05 Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.