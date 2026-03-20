T.C. BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/243 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/243 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş-Cumhuriyet Mahallesi 7715 Ada 9 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 1.847,56 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır.Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-3 arasında değişen düz arazilerdendir.Kadastro yolu vardır. Demirtaş Yolu Caddesine 30 metre mesafededir. Erozyon problemi yoktur. Taşınmaz şahıs imkanları ile sulanabilir tarım arazisidir. Taşınmaz boş tarla olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş-Cumhuriyet Mahallesi 7715 Ada 9 Parsel Yüzölçümü : 1.847,56 m2 İmar Durumu: 1/1.000 Ölçekli Uygulama ''İmar Planının bulunmadığı'' belirtilmiştir. Kıymeti : 11.085.360,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Parsel Büyükova Korunma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. - Bursa Kadastro Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:01

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.