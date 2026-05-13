T.C. BURSA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

2025/153 SATIŞ

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/153 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi 912 Ada 1 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 759,38 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde bakımsız 12 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Parsel köşe parsel durumundadır. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi 912 Ada 1 Parsel Yüzölçümü: 759,38 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:1.50 Hmax:24.50m ayrık nizam konut alanında kalmakta kalmaktadır. Kıymeti:19.013.300,00 TL KDV: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 11:04 Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 11:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.