T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2010/833 Esas

KARAR NO: 2025/805

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince cezası ile cezalandırılan Ahmad ve Eşref oğlu, 1982 doğumlu ALI HOSSEINI tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlanın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 17.02.2026