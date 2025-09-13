T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/663

Davacı Emine Göçküncü ile davalılar, Ali Bektaşlı ve Songül Bektaşlı arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali davası nedeniyle;

Davalı ALİ BEKTAŞLI (34285558932)'nın adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ALİ BEKTAŞLI'nın 17/12/2025 günü saat 10:10 olan ön inceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlığı yaparak gelmesi, gelmedi takdirde diğer taraf yargılamaya devam etmek isterse yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu davalı Ali Bektaşlı'ya İLANEN TEBLİĞ olunur. 04/09/2025