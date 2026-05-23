T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2026/165 Esas

KARAR NO: 2026/134

Davacı TALAT ÖNER tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davanın görev yönünden usulden REDDİNE,

2-Görevli Mahkemenin Bakırköy Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi olduğunun tespitine,

3-Görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren 2 hafta içinde taraflarca mahkememize başvurulması halinde dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine,

4-HMK 20.maddesi gereğince kararın kesinleşmesinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için taraflarca başvurması halinde HMK 331/2.maddesi gereğince yargılama giderlerinin görevli mahkeme tarafından hüküm altına alınmasına, belirtilen sürede başvuru yapılmaması haline yargılama giderlerinin mahkememizce hüküm altına alınmasına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal sürede İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzerekarar verilmiş olup tüm aramalara rağmen bulunamayan davalılar KADİR ERDOĞAN VE MUSTAFA YILDIRIM'akararın ilanın tebliğine karar verilmiş olup,

İş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, onu takip eden iki haftalık yasal sürede İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere davalılar KADİR ERDOĞAN VE MUSTAFA YILDIRIM'a kararın ilanın tebliğine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/05/2026