T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/8 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Gürpınar-Yeni Mah. 436 Ada, 10 Parsel, Satışa konu taşınmaz boş arsa olup, parzel üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.

Adresi : Pınartepe Mah. Turgut Özal 1 Cad. No:5 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 5.363,10 m2

İmar Durumu : Taşınmazın bulunduğu alanda meclis karar: 203 nolu 13.02.2025 onay tarihli 23.05.2025 ilan tarihi ile İBB 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı aşamasındadır.

Kıymeti : 160.893.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:12 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:12 / Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:12

27/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.