T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/8 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Gürpınar-Yeni Mah. 436 Ada, 10 Parsel, Satışa konu taşınmaz boş arsa olup, parzel üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır.
Adresi : Pınartepe Mah. Turgut Özal 1 Cad. No:5 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 5.363,10 m2
İmar Durumu : Taşınmazın bulunduğu alanda meclis karar: 203 nolu 13.02.2025 onay tarihli 23.05.2025 ilan tarihi ile İBB 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı askı aşamasındadır.
Kıymeti : 160.893.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:12 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:12 / Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:12
27/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.