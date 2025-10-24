T.C. BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/107 Esas

DAVALI: DANIA ZUHIER ALI ALHASAN-99....544 Yabancı Kimlik Nolu-23/03/1989 doğumlu

SN. DANIA ZUHIER ALI ALHASAN Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağına ilişkin davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği nedeniyle tebligat yapılamamış olup, mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından, adresiniz meçhul durumda olduğundan, tarafınıza ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı MEHMET DEMİR tarafından aleyhinize açılan Elatmanın Önlenmesi davasının yapılan yargılamasında;

Tarafınızca, davacının maliki bulunduğu Üçevler Mah. 947 Sok. No:34 Daire:9 Esenyurt/İSTANBUL adresinde bulunan mesken niteliğindeki gayrimenkule herhangi bir hukuki sebep olmaksızın yapmış olduğunuz müdahalenin men’ine ve tahliyenize, dava konusu gayrimenkulün kullanımından kaynaklanan tazminatın (ecrimisil) davacının fazlaya ilişkin dava ve talep hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik100-TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tarafınızdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin tarafınız üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talepli dava açılmış olup, açılan davaya HMK 122. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz hususu tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.

İş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.21/10/2025