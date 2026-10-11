T.C. BÜYÜKÇEKMECE 10. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, Kavaklı mah. 261 Ada, 4 Parsel, 1.bodrum kat, 1 Nolu dükkan niteliğindeki Bağımsız Bölüm Taşınmaz fiilen 3 nolu dükkan vasıflı taşınmaz ile birlikte aralarındaki duvar kaldırılmış halde bütün olarak market olarak kullanıldığı, banyo+wc kısmı değişiklik yapılarak mutfak nişi kısmına alındığı, merdiven perdesi önüne niş yapııldığı, projesine uygun hale getirilebilir durumda olup herhangi bir teknik engel bulunmamaktadır.

Adresi : Kavaklı Mah. Yaprak Sokak No:9 Giriş Kat 1 Nolu Dükkan Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 49,68 m2

Arsa Payı : 11/125

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama imar planında söz konusu parsel konut alanı(ayrık nizam, 3 kat, taks:0.30) olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:31

06/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.