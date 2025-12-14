T.C. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

TC. BÜYÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/1578

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

SANIK : AHMET ABDULVAHİD, Abdüsselam ve Heyam oğlu, 26/08/1993 Şam doğumlu,

SUÇ : Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Parayı Sahte Olduğunu Bilerek Tedavüle Koyma

SUÇ TARİHİ : 25/12/2023

SUÇ YERİ : Esenyurt/İstanbul

Mahkememizin 19/11/2025 tarih, 2024/1578 esas, 2025/730 karar sayılı gerekçeli kararı ile sanık AHMET ABDULVAHİD hakkında Sahteliğini Bilmeden Kabul Ettiği Parayı Sahte Olduğunu Bilerek Tedavüle Koyma suçundan açılan kamu davasında neticeten 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK' nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olmakla, sanık AHMET ABDULVAHİT' in gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen şahsa tebliğ edilemediğinden;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun273.maddeleri gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur. 12/12/2025