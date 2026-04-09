T.C. BÜYÜKÇEKMECE 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2023/254 Esas

KARAR NO: 2026/208

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/03/2026 tarihli ilamı ile 160/1 maddesi gereğince davanın DÜŞMESİNE karar verildiği, Abdolhosseın ve Hatice oğlu, 1976 İRAN doğumlu, EBRAHIM JAFARI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE, İLANEN TEBLİĞİNE.

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına.

3-Hükmün tebliğden sonra iki hafta içinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, ilan olunur.03.04.2026