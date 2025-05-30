T.C.BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Mimarsinan Mah. 115 Ada, 1 Parsel, D Blok, 1.BOD kat, 4 nolu bağımsız bölüm satışa konu 4 nolu dükkan 2 ayrı girişi olan, 2 farklı dükkan şeklinde kullanıldığı, dükkan alanı, açık mutfak ve tuvaletten ibarettir.

Adresi : Sinanoba Mah. Şükran Cad No:11C Ve No:11D, Yerinde 404 D Blok, Bodrum Kat, 4 Nolu Dükkan Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 74,83 m2

Arsa Payı : 84/25385

İmar Durumu : 18.03.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Mimarsinan Merkez Batıköy mahalleleri uygulama imar planında blok nizam, 7 kat, kısmen E:1.60 konut alanında kısmen de E:2.60 konut+ ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:00

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:00

27/05/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.