T.C.BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : stanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt köyü, 3142 Ada, 11 Parsel, boş arsa olup, üzerinde herhangi bir yapı/tesis bulunmamaktadır. Parsel geometrik olarak üçgen şeklindedir.,

Adresi : Piri Reis Mah. Nazım Hikmet Bulvarı No:48/5 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 849,32 m2

İmar Durumu : İBB 13.09.2013 tarih 1855 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 6.Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.40, kaks:2.50, ticaret+konut alanında kalmaktadır. İstanbul 13.İdare Mahkemesinin 14/06/2016 tarih 2015/1545 esas sayılı kararı ile imar uygulamasına ilişkin iptal kararı bulunduğundan imar durum belgesi düzenlenemediği bildirilmiştir.

Kıymeti : 44.164.640,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Büyükçekmece 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/171 esas sayılı ihtiyadi tedbir şerhi mevcut olup, ihtiyadi tedbir şerhi ile birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:20 - Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:20

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:20 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:20

27/05/2025(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.