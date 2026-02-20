T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/2150 Esas
DAVALI: MASOUD MALEKI - 99852555738
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce Gerekçeli Karar Evrakının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizce verilen karar gereği "Davanın kabulü ile dava konusu İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt Mahallesi, 2257 ada, 8 parsel, A3 Blok, 17. Kat, 97 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın üzerindeki tüm takyidatlarla birlikte satış sureti ile giderilmesine" karar verilmiş olup, işbu ilan Gerekçeli Karar Evrakı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.