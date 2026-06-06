T.C. BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN VARAKASI

Esas No :2024/78

Karar No:2025/356

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : ALEKSANDRA BUKINA, İvan ve Julia kızı, 1989 IRKİKSK doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güneşli Mah. Anafartalar Cad. Uçan Apt Blok No:7 İç Kapı No:1 Bağcılar/İSTANBUL

VEKİLİ : Av. ÖZLEM ÖZDAMAR İRİCAN, Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bul. Perla Vista Rezidance B Blok No:137 Beylikdüzü/İSTANBUL

MÜŞTEKİ : EYÜP KÖKLÜ, Kazım ve Havva oğlu, 22/03/1982 BAKIRKÖY doğumlu, SİNOP, ERFELEK, Akcasöğüt mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ziya Gökalp Mah. Alsancak Sk. No:6M İç Kapı No:20Başakşehir/İSTANBUL TC Kimlik No:41644954434

VEKİLİ : Av. FELAT ÇELEBİ KOYUNCUOĞLU, Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı Perla Vista Rezidence B Blok D:137 Beylikdüzü/İSTANBUL

MÜŞTEKİ : AYAGOZ YESKERMESSOVA, Muhammed Kali ve Zaure kızı, 1997 kazakistan doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı.

MÜŞTEKİ : OSMAN YILDIRIM, Mürsel ve Safiye oğlu, 01/01/1987 BOZÜYÜK doğumlu, BİLECİK, BOZÜYÜK, Akpınar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Piri Reis Mah. 2063. Sk. No:2 İç Kapı No:346Esenyurt/İSTANBUL TC Kimlik No:24736365950

SANIK : UĞURCAN DEMİR, Fikret ve Feride oğlu, 04/06/2001 SURUÇ doğumlu, ADANA, YÜREĞİR, Özgür mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adnan Kahveci Mah. Avrupa Cad. No:90 İç Kapı No:16 Beylikdüzü/İSTANBUL TC Kimlik No:61585376034

MÜDAFİ : Av. CUMA EVCİL, Kocatepe Mahallesi Abdülhak Hamit Cad. No32 Elmas Apt. Beyoğlu/İSTANBUL

SANIK : FİKRET DEMİR, Celal ve İslim oğlu, 01/12/1977 SURUÇ doğumlu, ADANA, YÜREĞİR, Özgür mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adnan Kahveci Mah. Mimar Sinan Cad. - Sitesi B2 No: 22/2İç Kapı No:73 Beylikdüzü/İstanbul TC Kimlik No:21427082400

MÜDAFİ : Av. AHMET AYDIN KAPTAN, Fabrikalar Caddesi Aybar Sitesi A1 Blok 47/24 Bakırköy/İSTANBUL

SUÇ : Silahla Tehdit, Kasten Yaralama, Basit Yaralama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

SUÇ TARİHİ / YERİ : 28/03/2021 - İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ

KARAR TARİHİ : 16/04/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanıklar hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile sanık Fikret DEMİR hakkında "Silaha Tehdit" (TCK.nun 106/2.a) suçundan BERAAT, "Kasten Yaralama" (TCK.86/1) suçundan 10 Ay 18 Gün HAPİS, "Basit Yaralama" (TCK.86/2-1 cümle) suçundan 3 Ay 22 Gün HAPİS, sanık Uğurcan DEMİR hakkında "Kasten Yaralama" (TCK.86/1) suçundan 10 Ay 18 Gün HAPİS, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma "6136 SY.13/1 md.) suçundan 1 Yıl 1 Ay 10 Gün HAPİS cezası ve 2.000,00 TL ADLİ PARA cezası, "Silaha Tehdit" (TCK.nun 106/2.a) suçundan 1 Yıl 10 Ay HAPİS cezası, "Basit Yaralama" (TCK.86/2-1 cümle) suçundan 4.480,00 TL ADLİ PARA cezası mahkumiyet kararı verildiği, tarafların yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen müşteki ALEKSANDRA BUKINA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.