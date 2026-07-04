T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2025/1024 Esas

Konu: İLAN

Davacı, GÜLİZAR UÇAN ile Davalı, MAHSUNİ ÖRÜM arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Katılım Nafakası) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı MAHSUNİ ÖRÜM adına dava dilekçesi, duruşma günü yeri ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde velayetleri kendisine verilen 3 engelli çocukla kirada oturduğunu ve çalışamadığını, davalının nafakayı düzenli ödemediğini, 750-TL gibi düşük bir nafakayı ödemekten kaçındığını, engelli çocuklarla icra peşinde koşamadığını, verilen nafakanın enflasyon karşısında eridiğini, nafakaya artış oranı da bulunmadığını, her 3 çocuğun da engelli raporu olduğunu, anne ve babasının da ekonomik durumunun kötü olduğunu, maddi destek sağlayamadıklarını, davalının halen nafakayı düzenli ödemediğini, hastaneye götürse bunların ücretlerini de nafaka olarak kabul ettiğini, davalının çok iyi para kazandığını, davalının anne babasının vefat ettiğini ve kendisine kıymetli yerlerden arsalar kaldığını, yabancı kadınlarla sevgili hayatı yaşadığını, davalı her istediğini alırken kendisinin ve çocuklarının düzgün beslenemediklerini, kendilerine para yok dediğini, nakliye kamyonu olduğunu ve binek araç alarak patronu adına kayıt ettirdiğini, 750-TL ile çocukların masraflarının karşılanmasının mümkün olmadığını beyan ederek müşterek çocuklar lehine çocuk başına 20.000-TL den toplam 60.000-TL iştirak nafakasına, kendisi adına 20.000-TL yoksulluk nafakasına ve nafakalara tefe-tüfe oranında artış uygulanmasına, davalı hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini talep ve dava etmiş olup, davalının açık adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin, duruşma gün ve saatinin davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle "H.M.K'nun 317 ve 318 maddeleri uyarınca davalıya tebliğine, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesi ile cevap verebileceği, aynı sürede sunmak istediği tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmesi, delillerini dilekçesine eklemesi ve başka yerlerden getirecekleri belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesi sağlayan bilgilere dilekçesinde yer vermek zorunda olduğu hususu ihtar olunur." ve "21/10/2026 günü Saat 09:35 ön inceleme duruşma gün ve saati" hususunun ihtar olunduğuna dair HMK'nun 317 ve 318 maddelerine göre davalı MAHSUNİ ÖRÜM'e ilanen tebliğ olunur. 25.06.2026