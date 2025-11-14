T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO: 2025/554

Davacı, EIHAB REFAAT ABOUGABARAH ile Davalılar, EMİRCAN TEKİN, MERT TEKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği ile ilgili Davalı MERT TEKİN'ün "Yeşilkent Mah.Bahçeşehir Yanyol Cad. Göl Panaroma Evleri C1 Blok D:56 " adresine TK. 21/1 mad. göre adresine çıkartılan tebligatların muhatabın tanınmaması nedeniyle iade edildiğinden MERT TEKİN 'e ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin Yeşilkent Mah. Bahçeşehir Yanyol Cad. Göl Panaroma Evleri No 18/8 C3 Blok Kat 18 Daire 108 Avcılar / İSTANBUL adresinde bulunan eşyalı taşınmazını davalıya 20/01/2025 başlangıç tarihli bir yıllık kira sözleşmesi ile aylık 23.000 TL bedelle kiraladığını, davalının Mart'tan Temmuz 2025'e kadar olan kira bedellerini ve kira sözleşmesi başlangıcından itibaren site aidat, su, ısınma ve ortak alan elektrik giderlerini hiç ödemediğini, bu nedenle müvekkilinin 21/04/2025 tarihli ihtarname ile ödeme ihtarında bulunduğunu ancak davalının ihtara rağmen ödeme yapmadığını, site yönetiminin biriken borçlar nedeniyle 29/05/2025 tarihinde 27.916,03 TL ödemeyi müvekkilinin yaptığını, davalının halen taşınmazı kullanmaya devam ettiğini, ödenmeyen borçlar nedeniyle Büyükçekmece İcra Dairesi'nde 2025/44063 E. sayılı takip dosyasından tahliye ihtarlı ödeme emrinin tebliğ edilmesine rağmen borcun ödenmediğini ve takibin kesinleştiğini, ayrıca Mayıs, Haziran ve Temmuz 2025 kira borçları için 2025/57462 E. sayılı icra takibinin başlatıldığını, davalının borçlarını ödemediğini ve konutu tahliye etmediğini belirterek, kiralananın tahliyesine, ödenmemiş kira bedelleri ile site yan giderlerinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İlanın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap dilekçenizi ve delillerinizi mahkemeye ibraz edebileceğiniz, verilen süre içinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 19/01/2026 tarihli duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, ilanen tebliğ olunur. 10/11/2025