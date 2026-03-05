T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2024/480 Esas, 2026/38 Karar

Büyükçekmece 30.Asliye Ceza Mahkemesinin 27/01/2026 tarih, 2024/480 Esas, 2026/38 Karar sayılı ilamı ile Bekir ve Solmaz oğlu, 02/04/1986 Erzincan doğumlu sanık SERKAN YAVAŞ hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 5237 sayılı TCK'nun 61, 191/6, 43/1, 62/1, 53/1, 53/2, 58/6. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup gerekçeli kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından 7418 sayılı Kanunun 25 ve 28. maddesinde belirlenen hükümler çerçevesinde ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kararı tebliğ etmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.