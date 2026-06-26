T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2021/517 Esas 24.06.2026

Konu : İlanen Tebliğ

Davacı, SIRACETTİN PEKSOY ile Davalılar , HARİKA GÜLER, MUSTAFA ERKAN EKİNCİ, SÜLEYMAN GÜLER, TUBA EKİNCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen dosyamız davalılarından Fazil ve Haves'ten olma SÜLEYMAN GÜLER (T.C.....936), Fazil ve Haves'ten olma, Recep ve Fikriye'den olma MUSTAFA ERKAN EKİNCİ'nin (T.C......098) adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup, " torunlarının anne ve babalarının altı yıl önce ışide katıldıklarını, dört sene önce babalarının vurulduğunu, annelerinin de Irak Bağdat Cezaevinde bulunduklarını, torunlarını 17/02/2021 tarihinde kendisine teslim ettiklerini, çocukların resmi işlemleri, okul kaydı gibi işlemleri için vesayet istendiğini, bu nedenle gerekli işlemlerin yapılmasını talep ve dava etmiştir" dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesini sunması gerektiği hususu davalıya HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.