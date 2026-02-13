T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/556 Esas

DAVALI: BÜLENT YENER (14351799650) Yener Kırtasiye Zarf Sanayi Anonim Şirketi Yener Kırtasiye Zarf Sanayi Anonim Şirketi.

Davacı GSD VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı BÜLENT YENER aleyhine açmış olduğu davada: YENER KIRTASİYE ZARF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BÜLENT YENER'in YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'nden kullandığı kredilerin ödenmediğini, mal kaçırdığını, Alacaklılardan mal kaçırma amacıyla hareket eden borçlunun, farklı şirketler aracılığı ile faliyetlerine devam ettiğini bu nedenle muvazaalı işlemlerle kendi adına malvarlığı edinmeyen borçlunun namı müstearı üzerinden işlem yaparak malvarlığı elde etmesi sebebiyle davanın kabulüne, 100.000,00-TL (fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla) alacağın davalılardan tahsiline yönelik dava açıldığı, mahkemece yapılan adres araştırması sonucu elde edilen adreslere dava dilekçesini içerir tebliğ işleminin başlatıldığı ancak tebligatların bila döndüğü görülmüştür. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın tarihinden yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, yukardaki dava içeriğine HMK'nın 122.maddesi uyarınca, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.