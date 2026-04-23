T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2025/1040 Esas 16.04.2026

DAVALI: KENECHI CHARLES ONUIGBO (Nijerya Uyruklu)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi davasının yapılan yargılamasında; Davacı tarafça bildirilen adreslerinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiyeler tebliğe çıkartılmış, adreslerden taşındığınız ve tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada davacı vekili dava dilekçesinde özetle; kiracısı olduğunuz Yakuplu Mah, Barbaros Cad, No:57, K:9 D.470 Liv Marmara Rezidans Beylikdüzü/İst adresinde bulunan taşınmaz için 2024 Kasım ve Aralık, 2025 Ocak ayları olmak üzere toplam 24.452,39 TL kira bedelini ödemediğiniz gerekçesiyle dava konusu taşınmazdan tahliyenize karar verilmesini talep etmiştir.

Dava dilekçesinin ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine rağmen HMK 317/2 ve 128 mad. gereğince, HMK 129. Mad. uygun şekilde, 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap vermemeniz halinde dava dilekçesinde belirtilen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve yargılamaya 10/06/2026 günü saat 10:30'da yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği ilanen ihtar olunur.