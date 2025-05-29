T.C.BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, CELALİYE Mahalle/Köy, 1024 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz köşe parsel konumunda olup, taşınmaz üzerinde yapı sınıfını teşkil etmeyen konteynerler bulunduğu, etrafı tel örgü ile çevrili arsa olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Celaliye Mah. Bağlarbaşı Caddesi Fıstıkçam Sok No:13 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.631,36 m2

İmar Durumu : 10.11.2000 onay tarihli 1/1000 ölçekli Celaliye- Kamiloba uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat, TAKS:0.15 KAKS:0.30 konut olarak kulanılmaktadır.

Kıymeti : 31.576.320,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2025 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:03

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2025 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:03

26/05/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.