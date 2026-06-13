T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

Sayı :2025/1334 Esas

MİRASÇI : TUNCER BEK

T.C. KİMLİK NO : 29824188046

Mahkememiz dosyasının müteveffa 37396627610 T.C.kimlik numaralı TESLİM BEK adına Büyükçekmece 2. Noterliği 12464 yevmie no, 17/04/2007 tarihli vasiyetnamesinin açılıp okunmasına ilişkin açılan dava olduğu, vasiyetname içeriğinin ;''

''Gerek. T.C.Hudutları dahilinde gerekse yurt dışında sahibi ve hissedarı bulunduğum bilumum gayrimenkullerimi bu gayrimenkullerdeki her türlü hak ve hisselerimi ve gerek T.C. Hudutları dahilinde gerekse Yurt Dışandaki bilcümle bankaların tüm merkez ve şubelerindeki gerek Yeni Türk Lirası ve gerekse yabancı para hesaplarımdaki vadeli, vadesiz, yatırım hesapları ile sair her nevi hesaplarımdaki paraları ve Gerek T.C.Hudutları dahlinde gerekse Yurt dışındaki Sahibi bulunduğum bilumum motorlu araçlarımı keza sahibi bulunduğum tüm mal varlığımı 3/3 pay tekabül ederek, istanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Gezelce Mah. C.007-02, S:108, S:3'de nüfusa kayıtlı bulunan Teslim ile Sevli oğlu Deggendorf 20.03.1973 doğumlu ÜMİT BEK'e 1/3ünü ve Erzincan ili Erzincan Merkez ilçesi, Gani efendi çifliği köyü, C.100, asn:49, K:12'de nüfusa kayıtlı bulunan TESLİM ile SEVLİ kızı AYFER TEKiN'”e 1/3'ünü ile istanbul ili, Güzelce ilçesi, C-OO7/01, S:4, K:108'de nüfusa kayıtlı bulunan D-599536 T.C.Pasaport seri nolu ALMAN Uyruklu TESLİM ile SEVLi oğlu TiMUR BEK'”e 1/3'ünü bırakılmasını vasiyet ediyorum. Vasiyetnamenin tanzimi sırasında serbest irademle hareket ettiğimi, irademi bozacak herhangi bir sebebin bulunmadığını, açıkça beyan ve ikrar ederim, işbu vasiyetname benim son istek ve arzuların olup, istek ve arzuların aynen yerine getirilmesini, hiçbir zaman itiraz edilmemesini ve ihtilafa meydan verilmemesini özellikle herkesten istiyorum. Ayrıca herkese hakkı helal ediyorum. Herkesinde bana hakkını helal etmesini istiyorum. Allah'a emanet olunuz. ''

Şeklinde olduğu, bu vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerektiği; tarafınıza yapılan bu ilanın yayınlanmasının ardından mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.03/06/2026

Duruşma tarihi:17/09/2026

Duruşma saati: 10:18

Duruşma salonu: Büyükçekmece Adliyesi Ek Hizmet Binası 2. Kat Büyükçekmece 4. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonu