T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2023/2136 Esas İLAN

Davacı , MUSTAFA MALAKH ile Davalı , BARAA JAMAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;

Davacının dava dilekçesi ileDavalı ile Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını, Suriye'de evlendiklerini, davalı ile karşılıklı anlaşarak boşandıklarını, Suriye Arap Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı - Halep 8. Şeriat Mahkemesi'nin 10.12.2017 tarihli, 2017/2654 Esas 295 Karar numaralı boşanma kararı ile boşandıklarını, yabancı mahkemenin boşanma kararına karşı herhangi bir itirazlarının olmadığını, boşanma kararının apostil şerhli aslını ve yeminli tercümesi yapıldığını, anlatılan nedenlerle tanıma ve tenfiz davasının kabulü ile, Suriye Arap Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı - Halep 8. Şeriat Mahkemesi' nin 10.12.2017 tarihli, 2017/2654 Esas 295 Karar numaralı kesinleşen boşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep ve dava ettiği ve dosyanın 24/09/2024 tarihinde "Davanın kabulüne, suriye uyruklu bakrı ve nahla oğlu, 99*******92 yabancı kimlik nolu mustafa malakh ile mohamed kızı 02*******04 suriye kimlik nolu bara jamal'ın suriye devleti halep 8. şeriat mahkemesi 2017/2654 e., 295 karar sayılı ve 10/12/2017 tarihli boşanma kararının tanınmasına ve tenfizine, karar verilmiş olup, davalının açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar evrakının davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle davalı BARAA JAMAL'a ilanen tebliğ olunur. 08/01/2025