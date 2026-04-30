T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/571 Esas

DAVALI : GÜL-TUR İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

19 Mayıs Mah Nutuk Caddesi No.82/b Büyükçekmece/İstanbul

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ve yeni duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada, Mahkememizce alınan 11/04/2026 tarihli Hüseyin Parlak, Onur Demir, Çetin Balaban'dan alınan raporda; İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Mimarsinan Mah. 331 no.lu parsel, 6.738,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan GÜLTUR OTO SANAYİ SİTESİ'nde konumlu dava konusu 68/6738 arsa paylı (68 m2) 40 no.lu Bağımsız Bölüm Dükkan ile ilgili olarak keşif günü yerinde ve dosya üzerinde yapılar emeler sonucunda aşağıdaki kanaatlere varılmıştır. Dava konusu 40 no.lu bağımsız bölüm Dükkanın yaklaşık 45,60 m2 kullanım alanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Dükkanın araba servisi olarak hizmet verdiği görülmüştür. Keşif tarihi (02.02.2026) itibari; İstanbul İli Bü; İlçesi Mimarsinan Mah. 331 no.lu parsel 68/6738 arsa paylı 40 no.lu Bağımsız Bölüm Dükkanın değeri: 6.000.000,00 TL, Dava tarihi (16.07.2024) itibari; İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Mimarsinan Mah. 331 no.lu parsel 68/6738 arsa paylı 40 nolu Bağımsız Bölüm Dükkanın değeri: 4.500.000,00 TL olarak tespit ve takdir dilmiştir.

Dosyanın duruşma gününün 16/09/2026 günü saat 11:15 olup davalının adresi tespit edilemediğinden davalıya bilirkişi raporunun ilan edilerek, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının ihtaratına ve bilirkişi raporuna itiraz süresinin ilan tarihinden 7 gün sonra başlatılması hususu ilanen tebliğ olunur.