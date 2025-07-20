T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/1916 Esas

Konu: İLAN

Davacı, ŞERİFE YAĞCI ile Davalı , MUSTAFA YAĞCI arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı MUSTAFA YAĞCI - 33433280398 adına çıkartılan davetiyelerin de bila iade edildiğinden, zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, Taraflar arasındaki mal rejiminin paylaştırılması katılma alacağı ve davaya konu olan taşınmazlar ihtiyati tedbir konulması talepli dava dilekçesini mahkememize sunduğu, 9. Aile mahkemesinde boşanma davalarının olduğunu, 2010 yılında evlendiklerini, katılma alacağının ve değer artış payı alacağının tespiti ve tahsili gerektirdiği, Davalı adına kayıtlı İstanbul İli, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesinde bulunan taşınmazın evlilik birliği içinde alındığını, davacının bu taşınmazda katılma alacağı hakkının bulunduğunu, davacı tarafın hak kaybına uğramasını önlemek amacıyla taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasını, açılan davanın kabulünü, yargılama giderlerini ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ederek Mal rejiminden kaynaklanan Davalar ( Katılma alacağı)açıldığı davalı MUSTAFA YAĞCI 'ya ilanen tebliğ olunur. 17.07.2025

İLGİLİ KİŞİ: MUSTAFA YAĞCI - 33433280398 Ulus Mah. İkbal Sk. No:11A İç Kapı No: 7 Büyükçekmece/ İSTANBUL

ÇORUM ili, MECİTÖZÜ ilçesi, KIŞLACIK mah/köy, 42 Cilt, 3 Aile sıra no, 42 sırada nüfusa kayıtlı, DURAK ve FATMA oğlu/kızı, 01/04/1986 dogumlu,