T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2025/134 Esas

Konu : İlanen Tebligat

Davacı, SEVDA ÇAKAN ile Davalı , BARIŞ ÇAKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı BARIŞ ÇAKAN - (51670250400 T.C. Kimlik numaralı) adına çıkartılan davetiyelerin de bila iade edildiğinden, zabıtaca da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, "Davacının kendisine Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmaları, davacı lehine dava sonunda yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere, dava sürecinde aylık 15.000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesi, müşterek çocuk için 15.000 TL iştirak nafakası, davacı lehine 500.000 TL maddi 500.000 TL manevi tazminat, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesi istemleriyle dava açtığı, davalının HMK'nun 122.md. uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129 md. deki yasal şartlara haiz cevap dilekçenizi ve tanık dahil tüm delillerinizi mahkememize sunmanız, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağınızı cevap dilekçenizde bildirmeniz aksi takdirde HMK.nun 128. md. uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağı tarafınıza tebliğ ve ihtar olunur." hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı BARIŞ ÇAKAN - (51670250400 T.C. Kimlik numaralı)'a ilanen tebliğ olunur. 06.03.2026