T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN VARAKASI

Esas No: 2024/1440 Karar No: 2025/299

DAVACI: K.H.

MÜŞTEKİ: ADİS SUSNJAR, Zahid ve Bagija oğlu, 18/09/1981 bosna hersek doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kamiloba Mah. Marin Princess Hotel Büyükçekmece/ İSTANBUL.

MÜŞTEKİ: SADET VOJIC, Huseyin ve Fadila oğlu, 2005 bosna hersek doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kamiloba Mah. Marin Princess Hotel Büyükçekmece/ İSTANBUL

SANIK: BULUT AÇIK, Kazım ve Güneş oğlu, 27/01/2000 ÜMRANİYE doğumlu, TRABZON, ORTAHİSAR, Çömlekçi mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güzeltepe Mah. Yanıklar Sk. No:1-3 İç Kapı No:4Eyüp/ İSTANBUL. TC Kimlik No:17315293270

SUÇ: Kadına Karşı Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ - YERİ: 02/09/2023 - İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE

KARAR TARİHİ: 09/05/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Kasten Yaralama" (TCK.nun 86/2 mad.)" suçundan 2'şer kez HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA kararı verildiği, tarafların yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen müştekiler ADİS SUSNJAR ve SADET VOJIC bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine, verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.