T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No :2024/1450

Karar No :2025/268

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

SANIK : SOFIEN SALHI, Med Sallıh ve Mahbouba Zayadi oğlu, 1988 tunus doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Ali Rıza Gürcan Cad. Gürpınar Sok. Hayat Apt. NO:11 D:26 GÜNGÖREN / İSTANBUL adresinde oturur. Pasaport No:1269577

SUÇ : Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma

SUÇ TARİHİ - YERİ : 09/12/2022 - İSTANBUL/BEYLİKDÜZÜ

KARAR TARİHİ : 24/04/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile sanık SOFIEN SALHI Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanmak (TCK. 179/3mad. yollaması ile TCK.179/2 mad.)" suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri bırakılması kararı verildiği tarafın yokluğunda verilen karar sonrasında sanık SOFIEN SALHI tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dair, Cumhuriyet Savcısının huzurunda, sanıklar müdafilernin yüzüne karşı, müştekinin ve sanıkların yokluğunda verilen kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde hükmü veren Mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın Asliye Ceza Mahkemesine, Cezaevinde bulunan sanık bakımından mahkememize iletilmek üzere Cezaevi idaresine yazılı olarak veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle sözlü başvuru ile İstanbul BAM nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere Türk Milleti Adına verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.