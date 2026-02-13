T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2025/732

Karar No: 2025/573

DAVACI: K.H.

SANIK: ARMİN ZOKAEE, Farhad ve Mahin oğlu, 1992 AFGANİSTAN doğumlu,

SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ: 02/07/2025

SUÇ YERİ: İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ: 25/11/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizin 25/11/2025 tarih 2025/732 Esas 2025/573 Karar sayılı hükmü ile Davanın REDDİNE karar verildiği, yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen sanığa ulaşılamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.