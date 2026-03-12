T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/858 Esas

DAVALI : RAZİYE DUR Soğanlı Mah. Sancaktepe Sk. No:25 İç Kapı No:5, Bahçelievler/ İSTANBUL

Davacı Şükrü Okan Külahçıoğlu tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesi ile müşterek çocuk Ecrin Su'nun askıda kalan velayetinin kendisine verilmesini talep edildiği, belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

''HMK'nun 122.md. uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK 129 md. deki yasal şartlara haiz cevap dilekçesini ve tanık dahil tüm delillerini mahkememize sunması,, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağını cevap dilekçesinde bildirmesi aksi takdirde HMK.nun 128. md. uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağı" hususunun ihtar olunduğuna dair HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre davalı RAZİYE DUR'a ilanen tebliğ olunur. 17/02/2026