T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/411 Esas

DAVALI: ERKAN ATALAY

Davacı ŞAHİBE ÇETİNKAYA tarafından aleyhinize açılan Kişilik Hakları (Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin kişilik haklarına yapılan saldırının durdurulmasına, kişilik haklarını ihlal eden içeriği barındıran klibe ilişkin videoların internetten kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK'nın 122.maddesi uyarınca, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz hususu Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.