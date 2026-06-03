T.C. BÜYÜKÇEKMECE 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/219 Esas 13/05/2026

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, SÜBHİ ŞAHİN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

TAPU KAYDI: Dava konusu İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt mahallesi, 2000 ada, 68 parsel sayılı sayılı taşınmazın

TAPU MALİKİ: SÜBHİ ŞAHİN (T.C: 44245095834)

KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARE: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

İlan tarihinden itibaren, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

Açılan davalarda husumetinTÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'ne yöneltilebileceği,

2924 sayılı yasanın 14.maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açlıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Büyükçekmece Şubesi'ne yatırılacağı,

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma delillerinin tebliğ (ilan) tarihinden 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri hususunun

Tensiben karar verilmiş olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur. 13.05.2026