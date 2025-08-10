T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/1114 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1114 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ) Mahalle/Köy, 598 Ada, 17 Parsel, 6 Nolu Bağımsız B ....... meskenin plan itibariyle (2+1 tipinde); antre, salon, mutfak, bir yatak odası, bir oda, banyo tuvalet ve bir balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap panel kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar mdf, hilton lavabo, banyo vitrifiye ve duşakabin mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvcdir. Doğalgaz kapıdadır. Onaylı mimari projesine göre mesken, kapak hesabında brüt 110,56 m2, net 96,84 m2, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 80,66 m2 ve 4,04 m2 balkon kullanım alanına sahiptir.....

(daha fazla bilgi için yukarıda belirtilen İnternet adresi üzerinden satış ilanına, eki satış şartnamesine ve bilirkişi raporuna bakılması ihtaren tebliğ olunur )

Adresi: Sahil Mahallesi, Kocatepe Caddesi No: 190/1 Güverte Evleri G1 Blok K: 1 D: 6 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Ana Taş.Yüzölçümü: 6.948,24 m2Arsa Payı/Payda : 7150

İmar Durumu: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan 04.02.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Beylikdüzü Sahil Mahallesi, 598 ada 17 parselin, 21.01.2007 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Beylikdüzü uygulama imar planında, Taks: 0.25 ayrık nizam 3 kat “Konut Alanı” olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti: 3.700.000,00 TLKDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde, Yönetim Planı: 28/12/2016 açıklamalı 01/02/2017 tarih 2338 yevmiyeli Beyan, Taşınmaz üzerinde AT Yönetim Plmanı: 28/12/2016 açıklamalı 01/02/2017 tarih 2338 yevmiyeli Beyan vardır .Ayrıca tapu kaydındaki gibidir

TEBLİĞ: kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete veya internet haber sitesiile yapılan satış ilanı ile tebliğ yapılmış sayılmasına, gazete veya internet haber sitesinde yapılan ilan ile , satış ilanının haklarında tebliğ yapılamayanlar için tebliğ edilmiş sayıldığının ihtaren iş bu ilan ile tebliğine

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/09/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati: 02/10/2025 - 10:13

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/10/2025 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati: 05/11/2025 - 10:13

07/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.