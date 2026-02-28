T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/35853 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/35853 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 2149 Ada, 9 Parsel, K5 99 Nolu BB

Adresi : Piri Reis Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı No: 54 Avenue Residence K:5 D:99 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 2.964,32 m2

Arsa Payı : 15300/3961800

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:07 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:07

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/06/2026 - 10:07 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 10:07

25/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.