T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/15003 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15003 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 8746 Parsel, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi,
Adresi : Pınar Mahallesi, Ondokuz Mayıs Bulvarı No: 42 Ak Towers Çarşı Blok Dükkan: 25 Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 12.658,00 m2
Arsa Payı : 2200000/3442976000
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Esenyurt uygulama imar planında, Taks: 0.50, Kaks (Emsal): 2.00 kısmen Ticaret + Konut Alanı, kısmen Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: TÜRKIYE ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI nin 1 TL bedel karsılıgında kira sözlesmesi vardır. ( 99 yıl bedel yıllık 1 tlve lehtar )
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:21 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 10:21 / Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:21
02/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.