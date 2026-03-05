T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/15003 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15003 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 8746 Parsel, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi,

Adresi : Pınar Mahallesi, Ondokuz Mayıs Bulvarı No: 42 Ak Towers Çarşı Blok Dükkan: 25 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 12.658,00 m2

Arsa Payı : 2200000/3442976000

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Esenyurt uygulama imar planında, Taks: 0.50, Kaks (Emsal): 2.00 kısmen Ticaret + Konut Alanı, kısmen Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: TÜRKIYE ELEKTRIK DAGITIM ANONIM SIRKETI nin 1 TL bedel karsılıgında kira sözlesmesi vardır. ( 99 yıl bedel yıllık 1 tlve lehtar )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:21 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 10:21 / Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:21

02/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.