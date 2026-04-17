T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/22241 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22241 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmazın hali hazır durumu; İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi,Kavaklı (Beylikdüzü) Mahallesi, 578 ada 1 parsel sayılı, kat mülkiyeti tesisli "Mesken" nitelikli, D21 Blok 5.kat (11) bağımsız bölüm numara,Şerhler hanesinde "Aile Konutudur" şerhi bulunmaktadır. Dosyaya esas taşınmaz, İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, Ayasofya Caddesi No:2/G İhlas Marmara Evleri 2.Kısım D21 Blok Kat:5 Daire: 11 posta adresinde yer almaktadır.Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz; 55.078,49m²arsa üzerinde otuz altı adet blok olarak inşa edilmiştir.D21 blok bodrum+ zemin+ 8 normal kat ve 18 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Katlarında ikişer daire bulunmaktadır. Betonarme tarzında, 3/C yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi sıvalı, boyalıdır. Ana giriş kapısı camekanlı demir doğramadır. Giriş holü zemini mermer, duvarları plastik boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer kaplamalıdır.Taşınmazın yer aldığı binanın 1998 yılında inşaatına başlanmış olup, 27 yaşındadır. Asansör bulunmaktadır.Otopark imkanı bulunmaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri;Taşınmaz mesken niteliklidir Zemin katından giriş yapılan ana yapının tapu kaydına göre 5.katında yer almaktadır. Batı cephelidir. Projesi ve mahallinde yapılan incelemede göre 107,78m2 net, 128,00m2 brüt alanlıdır.Projesine ve mahalline yapılan tespite göre antre, hol, banyo-WC, üç oda, salon, mutfak, iki balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, dairede iç kapılar panel ahşap ve PVC pencere çift camlı, yer kaplamaları ıslak zeminlerde seramik, salon ve odalarda parke kaplı, duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalıdır.Dairede banyoda, klozet, duş kabini, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur.Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır.

Adresi : İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi KavaklıMahallesi, Ayasofya Caddesi İhlas Marmara EvleriD21 Blok Kat: 5 Daire: 11Kat: 5 Daire: 11 Beylikdüzü/İstanbul Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 55.078,49 m2

Arsa Payı : 9/4800

İmar Durumu : Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 21.01.2007 tasdik tarihli Beylikdüzü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında blok nizam 9 kat konut alanı, bir kısmı da ticaret+ hizmet alanı olarak planlanmıştır denilmektedir.

Kıymeti : 7.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:55

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:55

13/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.