T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/19921 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19921 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 571 ada, 35 parseldekayıtlı ARSA nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 90/1000 arsa paylı 1.kat 5 no.lu mesken nitelikli bağımsız bölümün tam hissesinin satışının yapılacağı, Binada asansör bulunmaktadır. Binada ısınma doğalgaz kombili sistem ile sağlanmaktadır.Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz fiili durumda mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz daire nitelikli ve 1.normal katta yer almaktadır. Taşınmaz bina girişine göre sol cephede konumlu olup batı cephelidir. Taşınmaz mimari projesine göre net 66,30 m² + 6,35 2 adet açık balkon, brüt 80 m²alanlıdır.Taşınmaz projesinde salon, antre, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc ve 2 adet açık balkon bölümlüdür.Taşınmazın salon ve oda bölümlerinin zeminleri parke, duvarları alçı sıva üstüne saten boyalıdır. Mutfak, antre ve balkon bölümlerinin zeminleri fayans, duvarları alçı sıva üstüne saten boyalıdır. Banyo-wc bölümünün zemin ve duvarları fayans kaplıdır. Taşınmazın dış kapısı çelik kapı, iç kapıları Amerikan panel kapı ve pencereleri PVC doğramadır.Taşınmazın ısınması doğalgaz kombili sistem ile sağlanmaktadır.

Adresi: Balıklıyolumah. 478. Sokak No: 14, Kat: 1, D:5 Esenyurt /İstanbulEsenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü: 236,65 m2

Arsa Payı: 90/1000

İmar Durumu: Esenyurt İlçesi, Balıklıyolu Mahallesi, 571 ada, 35 parsel, Danıştay 6. Daire Mahkemesinin 16.10.2023 tarihli, 2023/4489 esas 2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan İptali bulunmakta olup plan çalışmaları devam etmektedir. Mahkeme Kararınca İptal Edilmiştir.

Kıymeti: 2.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: "6306sayılı kanuna tabidir" beyanı bulunmaktadır. Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:55

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:55

20/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.