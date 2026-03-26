T.C.ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/330 Esas

KARAR NO : 2025/739

Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/12/2025 tarihli ilamı ile 299/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (CMK 231/8) kararı verilen İsmail ve Ayşe oğlu, 15/07/1965 doğumlu EROL İLHAN'a tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETE ve İNTERNET SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.13.03.2026