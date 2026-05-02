T.C. ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.ÇANAKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYI: 2025/650 ESAS

Zekeriya ve Nurseren oğlu 07/03/1980 doğumlu Adana İli Merkez İlçesi Şakirpaşa köy/mahallesi nüfusuna kayıtlı Hakan AKTAŞ hakkında 15/10/2023 tarihinde Facebook üzerinden yaptığı iddia olunan paylaşım ile ilgili olarak Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçundan TCK'nun 216/3, 218/1, 43/1 ve 53/1. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmış olup, Yargılama basit usule göre görülüp sonuçlandırılacak ve duruşma açılmayacaktır. Olaya ilişkin beyanlarınızı yazılı olarak Mahkememize bildirmeniz, yazılı beyanlarınızı ilanen tebliğe rağmen 2 hafta içinde Mahkememize bildirmemeniz halinde yazılı beyan hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşma yapılmaksızın yokluğunuzda CMK'nun 223. maddesindeki kararlardan birinin veya birkaçının verileceği, hususları İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.