T.C. ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/549 Esas 01.12.2025

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile AYNACIOĞLU AHMET ZEVCESİ EMİNE arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 190 ada 47 parsel sayılı taşınmaz tam hissedar maliki Aynacıoğlu Ahmet Zevcesi Emine'nin, Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 03.06.2015 tarih 2014/756 esas 2015/757 sayılı kararı ile kayyım tayin edildiği ve gaipliğine karar verilerek 10 yıldır kayyım tarafından idare edilen malvarlıklarının Hazineye intikalinin sağlanması istenmiş olduğundan, Aynacıoğlu Ahmet Zevcesi Emine'den haber alınamadığından, bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememizin 2025/549 Esas sayılı dava dosyasına bildirmeleri ve gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Medeni Kanunun 33.maddesi uyarınca ilan olunur.01.12.2025