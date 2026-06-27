T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/178 Esas 25.03.2026

Konu : Veraset ilamıMahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Muris 38581066108 T.C kimlik numaralı AZİME GÜRSOY'un mirasçılarının yapılan nüfus ve kurum araştırmalarına rağmen tespit edilemediği anlaşılmakla;

6100 sayılı HMK'nın 594. Maddesi gereğince; murisin mirasçı olduğunu iddia edenlerin veya mirasçılık sıfatına ilişkin bilgi ve belge sahibi bulunanların, iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurmaları, aksi halde mevcut kayıt ve dosya kapsamına göre karar verileceği ilan olunur. 25.03.2026