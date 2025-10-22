T.C. ÇANAKKALE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇANAKKALE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN /BAŞKANLIĞI'NDAN

DOSYA NO: 2024/109 Esas KARAR NO: 2024/8

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/09/2024 tarihli ilamı ile TCK.125/1,125/3-a,125/4, 62/1,52/2 maddesi gereğince 7080,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK nun 231/5-8 md. gereğince sanık hakkında 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. Ve 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilen Sino ve Rahime oğlu, 01/11/1985 doğumlu, Mardin-Derik-Adak mh. nüfusuna kayıtlı ERHAN ÇAKAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolunun açık olduğu, kararın süresinde istinaf edilmemesi halinde kesinleşeceği İLAN OLUNUR.