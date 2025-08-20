T.C. ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 1. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ÇANAKKALE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN İLANEN TEBLİGAT

Sayı: 2025/16 Ort. Gid. Satış 05/08/2025

Çanakkale 1 Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2025/16 satış sayılı dosyasında hissedar olarak bulunan ve kendisine ulaşılamayan hissedarı Gülşen Kolalı'ya duruşma günü tebliği ile gerekçeli kararın ilanen yapıldığı, satış aşamasında da adres tespiti için yeniden yazı yazıldığı, ancak adresinin yine tespit edilememesi nedeni ile hissedar Gülşen Kosalı ya kıyme takdiri tutanaklarının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Mahkememiz Satış Memurluğu tarafından yapılan kıymet takdirinde harita mühendisi ve ziraat mühendisi bilirkişiler ile 04/05/2025 tarihinde kıymet takdiri işlemleri yapılmış ve dosyaya ibraz edilen bilirkişi raporlarına göre;Çanakkale ili Ecaebat ilçesi Alçıtepe Köyü 169 Ada 38 Parsel sayılı taşınmazın Toplam Kıymeti 2.023.102,00-TL;

Çanakkale - Eceabat Alçıtepe Köyü 170 Ada 38 Parsel sayılı taşınmazın Toplam Kıymeti 29.729.106,00-TL

Çanakkale Eceabat Alçıtepe Köyü 171 Ada 64 Parsel sayılı taşınmazın Toplam Kıymeti 3.795.011,00-TL

Çanakkale Eceabat Alçıtepe Köyü 171 Ada 112 Parsel sayılı taşınmazın Toplam Kıymeti 1.011.592,00-TL

Çanakkale Eceabat Alçıtepe Köyü 171 Ada 113 Parsel sayılı taşınmazın Toplam Kıymeti 2.402.528,00-TL

Çanakkale Eceabat Alçıtepe Köyü 193 Ada 34 Parsel sayılı taşınmazın Toplam Kıymeti 1.412.590,00-TL kıymet takdiri değeri belirlenmiş olup; İş bu ilanen tebligatın yayınlamasıyla tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacak olup, ilandan itibaren 7 gün içerisinde dava harç ve masraflarını yatırarak Çanakkale Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdirine İtiraz davası açabileceğiniz, açmadığınız takdirde kıymet takdirinin kesinleşerek satış işlemlerine devam olunacağı ilanen tebliğ olunur. 05/08/2025