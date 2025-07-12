T.C. ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ÇANAKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/26 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İl, Eceabat İlçe, BEŞYOL Köy, 195 Ada, 2 Parsel, Dava konusu Beşyol Köyü 195 ada 2 parsel, 1.075,93 m² alanlı, Arsa vasıflıdır. Taşınmaz batı cephesinden yola, diğer cephelerinden komşu parseller ile cephelidir. Parsel üzerinde taş yığma olarak inşa edilmiş 3A yapı sınıfında 128 m² alanlı ev bulunmaktadır. Konum olarak: Eceabat ilçe merkezine 16km, Çanakkale ilçe merkezine 20 km mesafededir.

Adresi: Beşyol Köyü 195 Ada 2 Parsel Eceabat / ÇANAKKALE

Yüzölçümü: 1.075,93 m2

İmar Durumu: Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalmaktadır. Çanakkale Çevre Düzeni Planı notları geçerlidir. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda taşınmaz üzerine yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan görüş alınarak ve il özel idaresinden fen ve sağlık kurallarına uygunluk izni alınmadan inşai uygulamaya geçilemez.

Kıymeti: 7.115.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Yabancı gercek ve tüzel kişilere satılamaz sınırlı ve ayni hak tesis edilemez, Muhdesat Bilgileri: Arsa üzerindeki ahşap ev Hasan Tahsin oğlu Hüseyin Cezair'e aittir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/08/2025 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2025 - 14:52

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/09/2025 - 14:52

Bitiş Tarih ve Saati: 26/09/2025 - 14:52

08/07/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.