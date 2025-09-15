T.C. ÇANAKKALE SULH HUKUK MAHKEMESİ 2. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ÇANAKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/55 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/55 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İl, Merkez İlçe, KARACAÖREN, Gölcük Mevkii, 142 Ada, 6 Parsel, Taşınmazın tapu kayıtlarındaki vasfı "Arsa" olup 4.733,71 m2 alana sahiptir. Taşınmaz Gölcük Mevkii'nde konumlu Çanakkale Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Parselin ön cephesi Karacaören 24. Sokak'a cepheli olup cephe uzunluğu yaklaşık 51 mt'dir. Mahallinde yapılan keşifte; parselin boş durumda olduğu, içerisinde herhangi bir ağaç bulunmadığı, geometrik olarak dikdörtgen şekilde olduğu, arazinin orta kısmında bir miktar kot farkı olduğu görülmüştür. Yine mahallinde yapılan tespit ile parselin yol tarafında elektrik direkleri sınır hattı boyunca yer almakta olup diğer cephelerinde belirleyici bir sınır unsuru bulunmamaktadır. Taşınmaz Ahmet Piriştina Caddesi'ne 2. Parsel konumunda olup Karacaören Caddesi'ne 400 mt, Çanakkale-Çan Yolu'na 1,1 km, Özgürlük Parkı'na 3 km, Çanakkale Boğazı'na 3 km, Çanakkale Feribot İskelesi'ne 3,5 km, Çanakkale Havalimanı'na 4,5 km mesafede yer almaktadır. Taşınmaz ayrıca Cezaevi bölgesinin arka tarafında kalmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde, arsa nitelikli taşınmazlar ve site şeklinde yapılaşmalar yer almaktadır.

Adresi: Karacaören Köyü, Gölcük Mevkii, 142 Ada 6 Parsel Merkez / ÇANAKKALE

Yüzölçümü: 4.733,71 m2

İmar Durumu: Blok nizam 10 Kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 45.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır. Yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılamaz, sınırlı ve aynı hak tesis edilemez.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/10/2025 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati: 03/11/2025 - 14:08

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/11/2025 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati: 03/12/2025 - 14:08

27/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.